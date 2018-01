Tras el anuncio del Presidente Mauricio Macri, que sacará del Estado a los familiares de los ministros, el conductor Jorge Rial apuntó contra el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.

LEÉ MÁS: Los casos de nepotismo dentro del gobierno de Mauricio Macri

El conductor usó su cuenta de Twitter para referirse al tema. Allí sostuvo con mucha ironía y un fuerte calificativo contra los familiares.

"Para, para, para. Pero eso de no tener familiares en el gobierno es de acá en más? O van a rajar a los que ya están parasitando al estado. The family Triaca, por ejemplo? Si no, cuál es el sentido. Me lo aclaran por favor?", opinó.

Y luego citó un tweet de la periodista Estefanía Pozzo donde se pregunto "¿ah. Bien. Incluye esposas, primos, novias, amantes y otras yerbas?".