El conductor de radio Reynaldo Sietecase mantuvo un fuerte cruce con sus compañeros Gustavo Grabia y Ernesto Tenembaum por la persecución judicial contra Florencia Kirchner. Sietecase sostuvo que no escuchó a sus colegas cuestionar al presidente, Mauricio Macri, por los Panamá Papers como por la hija de Cristina Kirchner. El comentario despertó la furia de Grabia y Tenembaum.

Todo comenzó con la opinión del periodista Gustavo Grabia, quien manifestó que discrepa con la posición de la conductora de Telefé Cristina Perez, debido a que cree que Florencia Kirchner realmente está enferma y considera lamentable que se hable de una maniobra política.

"El punto flaco de Cristina es Florencia: no sólo, porque hay varios periodistas que digan que la van a meter presa a Florencia, si no también porque desde la Justicia lo dicen. ¿Por qué yo digo que tiene sustento lo de persecución política contra Florencia? hay un caso que permite una analogía muy interesante: Mauricio Macri que era director y accionista de varias empresas acusadas de lavado de dinero. El juez Fraga cuando lo expulsa de culpa y cargo a Macri dice que el Presidente no tenía nada que ver, porque Mauricio fue puesto por su padre. Con Florencia pasa algo muy parecido", sostuvo en su momento Sietecase.

El conductor de Radio Con Vos además sostuvo que la causa contra Florencia comienza cuando muere Néstor Kirchner por el sólo hecho de heredar los bienes de su padre. "Es toda una decisión política judicial del juez decir que Florencia está involucrada, por eso tiene sustento lo que dice Cristina Kirchner", sostuvo.

"Hay un tufillo de venganza", sostuvo Sietecase.

La principal discusión se dio por el supuesto rol de Florencia Kirchner en las empresas. Para Tenembaum, la hija de Cristina era gerenta y con eso alcanza para ser juzgada. Para Sietecase el cargo no corresponde a las personas que toman decisiones, porque no manejó fondos. "¿Ustedes realmente creen que Florencia manejaba las empresas?", preguntó Sietecase.

"¿Ustedes dicen lo mismo de Macri con los Panamá Papers? Porque yo no los escuché", los cruzó Sietecase.

Enojado, Grabia afirmó que Sietecase escucha lo que quiere y se mostró dolorido: "me comparaste con Cristina Perez". Por su parte, Tenembaum amenazó: "te mando todas mis notas".