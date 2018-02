Revocaron el procesamiento de De Vido por los subsidios al gasoil

La Cámara Federal porteña revocó el procesamiento del detenido ex ministro de Planificación Julio De Vido en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en el pago de subsidios al gasoil a empresas de colectivos entre 2003 y 2014.

En julio pasado, el juez federal Claudio Bonadio había dictado el procesamiento del ex funcionario, de los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi; y de los ex titulares de la Comisión Nacional de Regulación de Transportes (CNRT), Alejandro Ramos (actual diputado nacional de Santa Fe), Roque Guillermo Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro.

Ahora, la Sala II de la Cámara, integrada por Martín Irurzun, Eduardo Farah y Jorge Ballesteros, dispuso la falta de mérito de todos los imputados, al tiempo que le ordenó al Bonadio continuar con la investigación y realizar un nuevo peritaje.

LEÉ MÁS: La carta de Julio De Vido desde la cárcel a cien días de su detención

En el fallo, el juez Ballestero consideró que Bonadio, quien había procesado a De Vido por "defraudación contra la administración pública" y "administración fraudulenta", se sirvió "de las conclusiones de un estudio comparativo (de kilometrajes) que, como bien lo señalaron algunas de las defensas en sus respectivos recursos, omitió incluir una serie de variables que necesariamente debieron ser consideradas teniendo en cuenta las características del hecho investigado".

La investigación busca determinar si existió una entrega de subsidios al transporte público superior al que correspondía entre julio de 2013 y marzo de 2014.

De Vido se encuentra preso en el penal de Marcos Paz desde octubre pasado, procesado con prisión preventiva en una causa por el presunto pago de sobreprecios por la compra de gas licuado entre 2008 y 2015 y en otra por supuesta administración fraudulenta en el manejo de fondos para la mina Río Turbio.

VIDEO SUGERIDO: Roberto Navarro te muestra los ñoquis de Triaca