Revés para el Gobierno: la Justicia ordenó restituir pensiones por invalidez

La Justicia Federal ordenó que el Gobierno debe restituir pensiones no contributivas por invalidez, las cuales fueron suspendidas en todo el país apenas asumió Cambiemos, lo que afectó a unos 170 mil beneficiarios.

Así lo ordenó el Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 8 a cargo de la jueza Adriana Cammarata, que describió el recorte del Gobierno como “lesivo, con arbitrariedad e ilegitimidad manifiestas”.

En noviembre del año pasado, la Cámara de Seguridad Social ya le había ordenado a Carolina Stanley, ministra de Salud y Desarrollo Social, restituir las pensiones canceladas mientras la causa judicial avanzaba. Con este fallo, las prestaciones deberán ser restituidas de forma definitiva.

“Acá tiene que quedar claro que el corte de pensiones fue arbitrario e ilegítimo y que esa restitución no fue voluntaria, fue sólo cumpliendo la orden judicial. No fue un error como pretendieron comunicar”, dijo Varina Suleiman, abogada de REDI, a Página 12. “Si el Gobierno apela, va a demostrar que no era cierto que querían restituir los beneficios”, agregó la letrada.

El fallo no incluye pensiones suspendidas en 2016 por lo que se apelará ese apartado. En tanto, quienes sí queden alcanzados por el fallo deberán hacer la denuncia con el nombre y domicilio de los beneficiarios, su tipo y número de beneficio, la fecha original del otorgamiento de la prestación, la fecha de baja, suspensión o pago interrumpido y la fecha de restitución.