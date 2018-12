Revelaron de quién era el bastón que tenía Cristina Kirchner

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Tras el montaje mediático y judicial que realizaron el juez Claudio Bonadio y los grandes medios de comunicación sobre el secuestro del bastón presidencial en una propiedad de Cristina Kirchner, el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández y el ex canciller Jorge Taiana aclararón la situación. Los ex funcionarios declararon ante la Justicia que el bastón de mando que recibió en su asunción la ex presidenta fue un regalo que le hizo a ella la familia del ex presidente Héctor Cámpora.

Los ex funcionarios declararon en las últimas horas como testigos ante el fiscal federal Jorge Di Lello y reconocieron el bastón que se les exhibió, el cual permanece secuestrado luego de ser allanada la propiedad de la ex mandataria en El Calafate.

Alberto Fernández aseguró que el bastón fue un regalo, a título personal, de la familia Campora a Cristina Kirchner, según informó Infobae.

Taiana reconoció el bastón por una marca particular que tiene y porque es de un color más oscuro al del resto. Además señaló que el día en que Cámpora asumió su presidencia, él mismo estuvo presente para acompañar a su padre, que también asumía como funcionario.

En septiembre de este año, el juez federal Claudio Bonadío pidió que se investigue por qué Cristina Kirchner tenía un bastón presidencial antiguo en el marco de la causa de los cuadernos del chofer y secuestró el objeto luego del allanamiento en su propiedad.