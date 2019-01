Revelan quienés armaron la campaña troll contra Thelma Fardin

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Luego de que la actriz Thelma Fardin denunciara al actor Juan Darthés por violación, se generó en las redes sociales una fuerte campaña troll en contra de la artista.

La revista Noticias realizó una investigación y reveló quiénes son las personas detrás de este ataque constante a través de las redes sociales conformado por noticias falsas (fake news).

El debate entorno al rol de la familia y de la hermana de Fardin surgió de la cuenta "Yo te creo Juan Darthés", creada en diciembre de 2018. Luego de que el medio intentara contactar a sus creadores, la cuenta cerró.

En relación a los impulsores de la cuenta, Noticias habló con Mario Thibault, periodista córdobes que entrevistó a Carla Lescano, hermana de Thelma, que introdujo el nombre de Agustín Laje.

Sin embargo, el joven intentó despegarse del tema: “Yo sí tengo una red con la cual intentamos generar trend topics. Son unos 50 jóvenes sub 25 pero con el tema Fardin no me metí”

También se apunta al abogado Francisco Onetto, quien denunció a la abogada Ana Rosenfeld luego de que denunciara a la defensa de Juan Darthés.

“Es gente que dice lo que piensa. La mayoría de la Argentina está en contra de la ideología de género y Darthés se convirtió en una especie de Juana de Arco. Fue condenado mediáticamente”, expresó en diálogo con Noticias.