Revelan que conocido reality show estaba arreglado

En pleno auge de los reality show, un ciclo fue pionero en incluir a los famosos dentro de una casa por un tiempo prolongado. Se trata de "Reality Reality", emitido por el entonces Azul Televisión (canal 9) en el año 2001.

Emilia Mazer, actriz que fue parte de ese staff, al estar invitada al ciclo "On line" que conducen Sol Pérez y Luis Piñeyro en KZO, contó intimidades y sobre todo buscó aclarar esas "verdades instaladas" del programa.

"Los contratos están vencidos y puedo contar tres cosas. Durante el programa fundió la productora en medio de que estábamos en el reality y por los vidrios del otro lado, estaban los técnicos que nos pedían `Nos quedamos sin laburo'; entonces en un momento me pidieron de la producción que renunciara, que era lo que venían haciendo los actores, y me puse en contra de esa situación, y entonces, esperaban que renunciara y me quedé", describió.

Por otro lado, aclaró: "el tema es que el programa se editaba y todo el mundo habló de lo que le pasó a Juan José Camero, que se caía de la cama. La realidad fue una edición, de tres momentos distintos. La realidad es que las camas eran muy chiquitas, él dormía con su perro y él había arreglado con la producción que nos tiraba consignas, como por ejemplo protestar por el vino; le habían dado esa consigna, y lo editaron como si eso fuera de verdad.

"Y lo otro que quiero decir es que hay una compañera que adoro, que es la actriz Alejandra Majluf, a quien adoro, una mina súper talentosa además; en ese momento casi se destruye su pareja porque le editaron cosas con Gonzalo Heredia, porque lo editaron", sintetizó Mazer.