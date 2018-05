Revelador: qué hizo Macri en pleno Supermartes

Se reveló qué hizo Mauricio Macri en medio del Supermartes, el Día D de la economía argentina de esta semana.

Según contó el diario BAE, Macri dedicó su tiempo a participar de un documental sobre fútbol.

"En pleno supermartes de vencimiento de Lebacs, Mauricio Macri le dedicó más de una hora a un grupo de realizadores ingleses encabezado por el periodista John Carlin que prepara un documental sobre Lionel Messi y el fútbol argentino", reveló en una nota para el diario el periodista Alejandro Bercovich.

Agrega: "Al despedirlos, todavía apesadumbrado por la decisión de no viajar al Mundial a la que lo forzó la corrida cambiaria, les agradeció calurosamente: 'No saben lo bien que me hicieron al hablarme de esto'".

'No saben lo bien que me hicieron al hablarme de esto'

Además, el diario relata que "Marcos Peña llegó a ofrecerle su renuncia durante el viernes de furia en el que también amagaron con irse sus escuderos Mario Quintana y Gustavo Lopetegui".