Repudio de las actrices por las declaraciones de Michetti sobre el aborto

“Lo podés dar en adopción, ver que te pasa en el embarazo, trabajar con el psicólogo, no sé”. Con esa frase la vicepresidenta, Gabriela Michetti, se opuso al aborto incluso en casos de violación, en una entrevista con La Nación que fue repudiada por numerosos sectores de la sociedad.

El colectivo de actrices argentinas no se quedó atrás. Varias de las figuras más importantes del teatro y la televisión salieron a cuestionar a Michetti por su “falta de empatía” al oponerse al aborto no punible en caso de violación, una ley que está vigente desde 1921.

Griselda Siciliani le pidió que “deje de hacer papelones” y sostuvo que la vicepresidenta “nunca estuvo a la altura” del debate. En este sentido, exigió que lo “intente una vez”, ya que como presidenta del Senado “tiene la oportunidad”.

Embed Señora @gabimichetti deje de hacer papelones por favor.... nunca estuvo a la altura, inténtelo una vez, tiene la oportunidad !!! Gabriela Michetti: "No tenía intención de militar en el tema del aborto; lo hice para equilibrar los tantos" https://t.co/9ELlK6FMOA Michetti — griselda siciliani (@grisici) 1 de julio de 2018

“Ya sabemos que usted no abortaría. Y que si tuviera una hija que decidiera no ser madre usted la obligaría, perfecto. Ahora, en su país hay un problema de salud, y le estamos pidiendo que no obligue a morir en la clandestinidad”, le recordó Carla Peterson.

Embed Ya sabemos que usted no abortaría. Y que si tuviera una hija q decidiera no ser madre Uds, la obligaría, perfecto. @gabimichetti Ahora, en su país hay un problema de salud, y le estamos pidiendo que no obligue a morir en la clandestinidad. — carla peterson (@carlapetersonA) 1 de julio de 2018

Julieta Zylberberg se preguntó “cómo puede pensar tan brutalmente en contra de la libertad, el respeto y la vida de las mujeres”, mientras Marina Glezer, quien contó en televisión que de joven abortó, sostuvo que para ella “vergüenza es que la vicepresidenta de tu país te considere un envase”.

Embed Que graves estas declaraciones @gabimichetti . Como puede pensar tan brutalmente en contra de la libertad, el respeto y la vida de las mujeres?? #SenadoresQueSeaLey https://t.co/97sUy4wBhm — Julieta Zylberberg (@juli_zylberberg) 1 de julio de 2018

Embed Vergüenza es que la vicepresidenta de tu país te considere un envase.#abortolegalseguroygratuito YA! — Marina Glezer (@MarinaGlezer) 1 de julio de 2018

Además, Dolores Fonzi, una de las mayores impulsoras del proyecto de ley desde su lugar como actriz, citó un twit del diputado Daniel Lipoveztky en el que le explica a Michetti la legislación sobre abortos en casos de violación y escribió: “A ver si queda claro de una buena vez”.

Por su parte, Verónica Llinás grabó un desopilante video y cuestionó que la política de salud pública de la vicepresidenta es “que se jodan” las embarazadas por violación, además de acusarla de tener “empatía cero”.

Embed Señora Michetti: En sus declaraciones falaces usted toca de oído y da cuenta del amateurismo con que afronta un problema complejo de salud publica. Desde qué lugar técnico y profesional emite usted declaraciones como por ejemplo que te violan, "lo das en adopción y no pasa nada"? — Miss Bolivia (@miss_bolivia) 1 de julio de 2018

Embed Qué pasa con uds Sra Vicepresidenta @gabimichetti ? “Dar en adopción .. hablar con un psicólogo.. no se .. “ https://t.co/8I7Ek9E5h3 — VL (@verolozanovl) 1 de julio de 2018

