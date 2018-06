El ex embajador de Ecuador Luis Juez pronunció una frase que levantará polémica: "Negar la realidad es entrar en un autismo estúpido".

Juez pronunció la frase en un intento de insultar a los políticos que se cerraban en la discusión de algunos temas de actualidad.

No es la primera vez que Juez pronuncia una repudiable frase. "Me fui a cambiar la camisa porque no quiero que me digan éste mugriento agarró los hábitos ecuatorianos´", había afirmado en una entrevista radial, frase que le costó el puesto de embajador.

El economista Martín Tetaz había utilizado la palabra autista como un insulto para atacar a una persona que "no lo escuchaba".