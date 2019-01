SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El programa Intratables, que se emite por América TV, abrió un repudiable debate en torno a la efectividad de las vacunas para prevenir enfermedades. Un médico homeópata protagonizó una fuerte discusión con otros dos médicos invitados.

"El tema de las vacunas tiene un marketing muy grande financiado por laboratorios. Si uno estudia las tasas de descenso de enfermedades infecto contagiosas ves que hay un descenso de las enfermedades, incluso previo al comienzo del uso de las vacunas", manifestó el médico homeópata Eduardo Yahbes.

Embed Embed ="position:relative;padding-bottom:56.25%;overflow: hidden;"> ="position:relative;padding-bottom:56.25%;overflow: hidden;">

En un fragmento del debate, el conductor Paulo Vilouta le preguntó si recomendaría a una madre vacunar o no a sus hijos, a lo que Yahbes contestó de forma falaz: "No hay que ser tan tajante. Hay que analizar cada caso individualmente. Alguna podría ser indicada. Honestamente la mayoría de las vacunas no son ni efectivas ni recomendables".

Hacia el final del debate, el médico tuvo fuertes intercambios con otros médicos invitados, incluso desmintiendo los dichos sobre los efectos positivos de las vacunas.

Según el premio Nobel de Medicina Jules Hoffman, el uso de las vacunas han salvado ya cerca de 1500 millones de vidas, al combatir enfermedades que causaban estragos, como la viruela.

En algunos países surgió un extraño movimiento que pone en duda la efectividad de las vacunas como método para prevenir enfermedades, con argumentos tales como que las inyecciones luego generan otro tipo de enfermedades. El resultado: el sarampión, una enfermedad que en Europa estaba casi desaparecida, se cuadruplicaron en 2017, con más de 20 mil casos, y se duplicaron en 2018, llegando a más de 40 mil casos en los primeros seis meses de ese año.