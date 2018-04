La Guardia de Infantería reprimió esta madrugada a docentes, no docentes y estatales nucleados en ATE, ATECH y otros sindicatos que cortaron la rotonda de la ruta 3 y 26 en Comodoro Rivadavia, Chubut. Según denuncian, les tiraron gas pimienta en la cara a varias personas y golpearon a mujeres.

La represión comenzó entre las 5 y las 6 de la mañana en el acceso a Cerro Dragón, por donde pasan camiones petroleros. Mientras los trabajadores ocupaban la ruta en protesta contra el pago escalonado de salarios y en reclamo por una apertura de paritarias, apareció Infantería y la Policía por detrás del secretario de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, que ordenó el operativo.

En un video que grabaron durante la protesta, se lo ve a Massoni, de traje, rodeado de efectivos mientras los trabajadores le exigen que los escuchen y que se cumpla con su reclamo. “Estamos cansados de que nos arruinen. Se están cagando de hambre. Conciliación obligatoria no cumplida desde octubre. Se van a llevar ustedes los cajones con los muertos”, le grita una mujer.

Embed

Juan Carlos Romero, un docente de Trelew nucleado en ATECH, aseguró a El Destapeque “no hubo balas, pero sí hubo palos y gas pimienta, golpes”. De acuerdo al relato de sus compañeros que sufrieron la represión, “empezaron a presionar para que se libere la ruta en una acción muy violenta y sin ningún tipo de diálogo”, mientras que Massoni “acompañaba a la Policía, como siempre”.

Romero sostuvo que “en la provincia hace unos meses hay pago escalonado, no hay paritarias y en el presupuesto no está proyectado ningún aumento para los estatales”, por lo que este miércoles y jueves habían realizado un paro de 48 horas, que repetirán el lunes y martes que viene “y seguro se va a repetir este condimento”, vaticinó.

A pesar de la represión, una acción de solidaridad reconfortó a los trabajadores que se manifestaron: los petroleros, que esperaban a que se levante el corte de ruta para continuar con su camino, decidieron quedarse allí en muestra de apoyo.

Embed La policía de Chubut reprimió con gas pimienta trabajadores estatales pic.twitter.com/Dc8nCJkoAw — El Destape (@eldestapeweb) 20 de abril de 2018

El relato de una trabajadora reprimida

Junto con la noticia de la represión, en las últimas horas se difundió un audio de una de las trabajadoras que estuvo allí y vivió en carne propia lo más duro del amedrentamiento: “Lo único que fui a hacer fue preguntar qué estaban haciendo cuando empujaban a los compañeros, y uno de estos señores, absolutamente armado, saca gas pimienta y me lo tira en la cara dos veces. Uno me llegó directamente a la boca, por suerte no llegué a respirarlo, pero tengo absolutamente todo el rostro y el pecho irritados, los ojos lastimados”, relató.

La mujer cuestionó a Massoni por haber negado que hubo represión. “Otras compañeras fueron empujadas, después de que me fui otra se desmayó. Calculo que para él no debe ser represión porque no hay balas todavía. Lo único que estamos haciendo es luchar por nuestros derechos, nada más”, sentenció.