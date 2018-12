Reprimieron a trabajadores de Cresta Roja que reclaman su reincorporación

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La planta de Cresta Roja fue utilizada por el presidente Mauricio Macri para montar la escena de la reactivación económica, que no fue tal, y para anunciar el veto a la Ley Antidespidos. Dos años después, la fábrica no solo no se reactivó sino que despidió a un centenar de trabajadores y esta tarde fueron brutalmente reprimidos por bloquear los portones para reclamar que les devuelvan su fuente de trabajo.

Con un enorme despliegue de fuerzas policiales, los trabajadores fueron desalojados. Hace tres semanas que llevan adelante un plan de lucha ya que a mitad de año despidieron a casi 200 trabajadores y la planta de la cual fueron despedidos, fue reactivada.

“Estamos impidiendo el ingreso a los camiones y nos reprimieron con balas de goma y gases. Estuvimos esperando una respuesta en estas tres semanas y no hubo una respuesta. Nos llegó la información de que iban a vaciar la empresa y bloqueamos los portones”, contó el delegado Carlos Stasiuk a El Destape y detalló que “hay compañeros heridos y dos fueron hospitalizados por el gas pimienta”.

A mitad de año, la empresa despidió 180 trabajadores a los cuales no les pagaron indemnización. “Estamos peleando por la fuente de trabajo o nos paguen lo que nos corresponde pero ninguna se hace efectiva. Nadie nos recibe del Gobierno”, apuntó el trabajador y advirtió que para el próximo año despedirán a 800 trabajadores.