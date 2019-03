La Policía de la Ciudad protagonizó un vergonzoso episodio cuando impulsó la represión a trabajadores de Mardygraf en el Congreso y terminó agrediendo a la prensa que cubría la manifestación.

Entre los afectados se encontró Lucas Martinez, movilero de El Destape radio, a quien le esguinzaron la mano luego de un bastonazo y le tiraron gas pimienta. En Alta Data, el periodista brindó detalles del repudiable accionar policial.

Embed

"Los trabajadores cortan solo dos carriles, como había sido pactado con la Policia, y en ese momento empieza la represión. No se da por el corte en la calle Entre Ríos", aclaró en el programa de El Destape.

Embed

También se refirió a la situación de Bernardino Ávila, el fotógrafo de Página 12 golpeado y detenido por la Policía de la Ciudad: "fue el que hizo la fotografía el viernes pasado en Plaza Constitución, cuando la misma Policía reprimía a los trabajadores de la tierra. Quien logra esa fotografía icónica que representa el momento de hambre que estamos viviendo en Argentina es quien detienen hoy en las puertas del Congreso, en una situación que parecía que lo fueron a buscar".

Martinez relató el momento exacto de su detención, que también fue viralizado con un contundente video: "Estaba registrando la detención y en la imagen se ve claramente. Un policía de infantería, abiertamente me golpea la mano con la intención de que no registráramos. Ahí es donde me lesionan el dedo".

"Tuve que ir a la guardia, un esguince, fue algo leve por suerte", describió.