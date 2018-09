Represión tras la marcha universitaria: hubo 4 detenidos

Unos cuatro jóvenes (uno de ellos presuntamente menor de edad) fueron detenidos tras la represión ocurrida luego de la protesta de docentes y estudiantes universitarios que se realizó en Plaza de Mayo. Los jóvenes fueron acusados de resistencia a la autoridad y daños.

De acuerdo a la información brindada por la Policía de la Ciudad, se trata de cuatro personas de 24, 25 y 32 años, más otro que no portaba documentos y afirmó tener 15 años. Según pudo averiguar El Destape, los nombres de las personas detenidas fueron Leandro Daix, Luciano Muscio,Matías Baglioni y Ángel Mariano Villalobos.

Desde la fuerza de seguridad acusaron a los manifestantes de haber arrojado botellas contra el frente de la Casa de Gobierno. La manifestación masiva en reclamo de mejor presupuesto para las universidades montó su escenario en el cruce de Avenida de Mayo, frente a la Plaza, por lo que los incidentes habrían ocurrido de espaldas a la manifestación.

El canal de noticias A24 captó el momento en el que se llevaban a uno de los jóvenes. Además indicaron que en Avenida de Mayo se detectaron "alrededor de 40 y 50 manifestantes que iniciaron foco igneo y cortan la arteria".

El canal TN captó el momento en el que se llevaban a uno de las personas. "No tengo idea por qué me llevan, estaba mirando y me metieron la traba", afirmó a la cronista, quien afirmó que no era la misma persona que arrojó cosas a la Rosada.

Según los organizadores, anoche en Plaza de Mayo hubo más de 300 mil personas que protestaron contra la falta de acuerdo en la paritaria docente universitaria y contra el recorte de presupuesto a las altas casas de estudio.