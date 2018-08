El funcionario bonaerense Mateo Nicholson, encargado de la Infraestructura Escolar en la Provincia, renunció a su cargo tras quedar en el ojo de la tormenta por la explosión de la primaria N°49 de Moreno, que dejó dos docentes muertos y graves fallas en la infraestructura escolar.

Así, el gobierno de María Eugenia Vidal pretende responder a las serias críticas que recibe su gestión educativa, con Gabriel Sánchez Zinny a la cabeza.

Nicholson es el funcionario del escandaloso audio donde reconoce que "tiraba para arriba" los precios de las obras que se realizaban bajo su órbita. "Necesito mañana cerrar el tema de las cocinas. Sé que no lo tenemos listo pero necesito inventar los presupuestos que nos faltan", le dijo a una colaboradora suya.

ESCANDALO | Mateo Nicholson, director de Infraestructura Escolar de @mariuvidal, acordó un impactante sobreprecio de $27 millones en una obra y la charla se filtró.

A ella le pide "dibujar" un presupuesto que no existe. "Mañana si podés pasame las 79 cocinas, con los montos. Que dé alrededor de 80 millones, que fue lo que yo pasé", solicitó.

Nicholson, que tenía a cargo la construcción, ampliación o refacción de las escuelas bonaerenses. "O sea, tal cocina, si vos sabés que es nueva, ponele el monto que vos calculás por metro. Obviamente que no dé número redondo, no sé, 1.000.054. Después si se modifica en el presupuesto real no importa", pidió.