Reino Unido: entre lágrimas, Theresa May renunció como Primera Ministra tras el fracaso del Brexit

La primera ministra británica, Theresa May, renunció a su cargo y anunció que lo dejará el próximo 7 de junio, fecha en la que empezará el proceso para elegir a su sucesor como líder del Partido Conservador y jefe del Gobierno del Reino Unido, luego del fracaso por imponer un plan para el Brexit.

"He hecho todo lo que he podido", afirmó May, quien además anunció que mantuvo a la Reina plenamente informada de sus intenciones y que seguirá desempeñando el cargo de primer ministro hasta que el proceso haya concluido.

Adelantó además que para tener éxito en la entrega del Brexit, su sucesor tendrá que encontrar un consenso en el Parlamento donde ella no pudo.

Su decisión viene luego de las fuertes presiones internas para que dimitiera por estar en desacuerdo con su plan del Brexit y que iba a ser presentado una vez más el 3 de junio, tras haber sido rechazado en tres oportunidades por el Parlamento.

A su vez, el miércoles, la líder del grupo conservador en la Cámara de los Comunes, Andrea Leadsom, presentó su renuncia en desacuerdo también con la forma en que la primera ministra gestionó el intento de llevar adelante la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), tres años después del referendo.