"No nos callan más", exclamó Reina Reech en la mesa de Mirtha Legrand al contar cómo fue abusada sexualmente por el marido de su madre cuando ella tenía solo 13 años, una situación que le provocó graves problemas de salud.

La actriz y coreógrafa se quebró al aire ante la mirada de toda la mesa de Mirtha cuando relató los hechos que vivió a los 13. Incluso, contó que su mamá no le creyó y terminó volviendo con el responsable de esos abusos.

reina reech relató que fur abusada en el programa de mirtha legrand

"Estaba en una enfermería y no me recuperaba, había bajado 16 kilos en 15 días por no contarlo. Por eso (mi madre) dio un corte a la relación y ahí se me cortaron los síntomas", expresó Reech ante la mirada de Mirtha.

Pero luego, su madre decidió volver con su pareja y autora de los abusos. "Cuando volvieron, fue muy difícil. Me echó de casa antes de volver, pareciera que no me creyó", dijo la actriz.