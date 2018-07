El fiscal Gabriel de Vedia dictaminó contra la nueva fórmula de movilidad dispuesta a partir de la polémica reforma previsional aprobada en diciembre pasado en el Congreso. De Vedia afirmó que la retroactividad es "inconstitucional" y sostuvo que los haberes previsionales deben "ajustarse según la ley de movilidad jubilatoria aprobada en 2009".

El representante del Ministerio Público Fiscal firmó cinco dictámenes a favor de los amparos iniciados por jubilados en contra de la nueva fórmula.

De este modo, el funcionario aseguró que los aumentos de las jubilaciones, pensiones y la Asignación Universal por Hijo (AUH) deberán ser revisados para determinar si fueron inferiores a los establecidos por la ley de movilidad jubilatoria, sancionada en 2009.

De Vedia explicó en los escritos que los aumentos de marzo debieron realizarse con la anterior fórmula, con lo que el ajuste debió llegar al 14,5% en lugar del 5,7% que se aplicó.

"La retroactividad es inconstitucional, no quedan dudas y no creo que a esta altura alguien sostenga que es constitucional porque estaba vigente la otra ley", explicó el fiscal en declaraciones al diario Página 12. De Vedia, indicó: "Todavía no digo que es inconstitucional porque hay que ver qué sucede y cómo evolucionan los índices. Pero sí advierto un viso de regresividad".

La Cámara Federal de la Seguridad Social declaró en junio inconstitucional el pago de marzo a los jubilados porque debía aplicarse la fórmula anterior.