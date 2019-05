Twitter censuró la cuenta de la actriz e imitadora Luana Pascual

La actriz Luana Pascual es conocida en redes sociales por sus simpáticas actuaciones e imitaciones políticas. En estos días, denunció en su perfil de la red Instagram que su cuenta de Twitter fue suspendida, al parecer, por las imitaciones.

En su descargo, pidió a sus seguidores "no votar nunca más a la derecha" porque "mata; calla voces; cierra cuentas; canales; radios y voces que obviamente no coinciden con su línea de pensamiento". Luana Pascual, aseguró: "Hay un ejército de trolls bancados por el gobierno de Cambiemos que se dedica a hostigar; a denostar; a menospreciar y a difundir noticias falsas de todo lo que sea del kircherismo y peronismo".

pascual tuitera k.mp4

“Les cuento que en el día de hoy me suspendieron la cuenta de Twitter, ya es la segunda vez que me pasa en menos de un año y esto no es casualidad. Yo tengo la cuenta desde el 2010 y jamás me había pasado algo semejante. Lo que sucede, para los que no saben o los que dicen ‘no creo, no puede ser’, hay un ejército de trolls bancados por este Gobierno, el de Cambiemos, que se dedica a hostigar; a denostar; a menospreciar y a difundir noticias falsas de todo lo que sea del kircherismo; peronismo y a postear las cosas más horrendas que se puedan imaginar como por ejemplo burlarse de la muerte de Santiago Maldonado o la de Héctor Timerman” dijo en su descargo.