Recrean un timbreo de Cambiemos y la gente explotó contra Macri

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Los timbreos que realiza Cambiemos se ponen cada vez más difíciles por la crítica situación económica y las puestas en escena son más evidentes.

El programa ADN, que se emite todos los domingos por C5N, realizó un falso timbreo para exponer qué es lo que la gente realmente piensa sobre la actividad realizada por Cambiemos.

El notero del programa recorrió el barrio de Belgrano y recibió comentario muy negativos hacia la gestión de Mauricio Macri, incluso de gente que confesó haberlo votado y hoy se arrepiente.

Embed

"No los quiero ni ver y eso que los voté. No los vuelvo a votar", comentó uno de los entrevistados, al tiempo que otro expresó: "No veo la hora de que se vayan".

"Cambiemos olvidate. Yo lo voté pero no lo voto más. No hizo las promesas que dijo", concluyó uno de los votantes arrepentidos.