Rechazaron el pedido de excarcelación de Carlos Zannini

El ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini continuará preso en la cárcel de Ezeiza, luego de que la Cámara Federal porteña rechazara su pedido de excarcelación. Zannini está detenido por presunto encubrimiento de la investigación del atentado a la AMIA, a partir de la denuncia de Nisman.

Fueron los jueces Leopoldo Bruglia y Eduardo Farah quienes rechazaron el pedido de Mariano Fraguiero Fríasdel, abogado de el ex funcionario del kirchnerismo. Zannini se encuentra detenido desde el 7 de diciembre pasado, momento en que fue procesado por el juez federal Claudio Bonadio. Según los jueces, pese a que el expediente está a punto de ser elevada a juicio oral, hay riesgo de entorpecimiento de la investigación.

El ex secretario Legal y Técnica está procesado junto a la ex presidenta Cristina Kirchner, el ex canciller Héctor Timerman, el diputado nacional Andrés Larroque, el ex secretario general de la presidencia Oscar Parrilli, el dirigente social Luis D'Elia, entre algunos de los acusados.