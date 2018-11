SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Reapareció el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y hizo la confesión más sincera desde su asunción en el cargo en el 2015.

En un ping pong con periodistas en la tercera edición de La Nueva Argentina organizado por La Nación, el funcionario fue consultado sobre si había alguna fecha para el repunte del país.

Embed

"Si algo cometimos como error en estos tres años, y no debemos volver a cometer, es caer en la lógica de los pronósticos del Gobierno. Comprendemos que es una necesidad periodística y de la gente de saber cuando es el momento del cambio pero lo que queremos enfatizar es que estamos haciendo todo lo necesario no solo para salir, sino para no tenerlas en el futuro", admitió.

Peña aseguró además que "es natural" que en estos eventos haya "protestas" y aclaró que desde el Gobierno "se trabajará para que sean en paz".

Embed

El funcionario dijo que desde la gestión de Mauricio Macri se espera "que todos los sectores políticos respalden esa idea de la paz" y remarcó que "se puedan manifestar en paz".

Peña recordó que el año pasado durante el G20que tuvo lugar en la ciudad alemana de Hamburgo, "vivimos la conflictividad callejera", y consideró que "es natural siempre en estos eventos" que haya "protestas".