Reapareció Marcos Peña y aseguró que Macri irá por la reelección

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, desapareció del escenario mediático cuando Cambiemos enfrentó la crisis política que derivó en una reducción de ministerios y el apartamiento de sus hombres más cercanos. Sin embargo, este lunes reapareció en un acto en el conurbano bonaerense y aseguró que Mauricio Macri buscará la reelección el año que viene.

En un acto en Florencio Varela, tercera sección electoral, Peña aseguró que "no hay plan B" en lo político y económico y adelantó que "Macri va a reelegir" en 2019, pese al contexto de crisis de los últimos meses.

Con las metas de inflación modificadas, un dólar por encima de lo previsto, aumento de la pobreza y desocupación y un fuerte ajuste proyectado hacia el futuro, el Jefe de Gabinete no perdió su optimismo y vaticinó, según publicó LPO, que el oficialismo apostará a ganar las elecciones en 2019.

En ese sentido, contó su historia con Pablo Alaniz, concejal de Cambiemos en Florencio Varela. "Me acuerdo que una vez, hace muchos años, empecé a trabajar con un 'sin tierra' que tenía muchas ganas. Al principio parecía que no teníamos posibilidades, pero nos mantuvimos firmes en lo que creíamos. En la Ciudad no lo conocía nadie, pero desde 2005 que no perdimos elecciones", en referencia a Macri.