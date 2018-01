Reapareció Malcorra con un diagnóstico pesimista sobre el país

La ex canciller analizó el paso de Mauricio Macri por Davos.

Tras la gira de Mauricio Macri en el Foro Económico Mundial en Davos, la ex canciller Susana Malcorrasalió a opinar del tema y lanzó un diagnóstico pesimista sobre el Gobierno: "Las inversiones no van a ser una cosa masiva sino paulatina", advirtió.

En ese sentido, la ex funcionario expresó que "el sector privado ha estado observando cómo la Argentina evoluciona para asegurar de que no estamos en un ciclo que no sea imprevisible".

En diálogo con El Fin de la Metáfora, Malcorra explicó que "la balanza comercial está muy impactada por la importación de bienes de capital", por lo cual, "la cuestión de la aceleración del plan de inversiones hace que se produzca un aumento de la importación de bienes de capital y es muy difícil de re-balancear a partir de la venta de materias primas".

Para la ex canciller, "Argentina tiene que transformarse en el granero del mundo", al tiempo que remarcó que "es evidente que hay que hacer una inversión y hacer un desarrollo estratégico a largo plazo"