Reapareció Juan Cruz Sanz con un mensaje amenazador contra Natacha Jaitt

Tras el escándalo que provocó la filtración del video de su vida privada, el periodista Juan Cruz Sanz decidió aparecer nuevamente en las redes sociales con un mensaje desafiante hacia aquellos “que mintieron” y publicaron el video.

A través de su cuenta de Instagram, el ex panelista de Cortá por Lozano gravó un live con un tema de fondo de la Nueva Luna y habló sobre lo que pasó: “Este es el primer video que hago después de todo lo qué pasó pero acá estoy con la frente en alto y la cabeza bien arriba".

Embed

“Esta es mi vida, no le hice mal a nadie, no tengo que explicarle nada a nadie. Costó, cuesta pero no hice nada malo y los que mintieron, los que engañaron e hicieron daño lo van apagar. Lo van a pagar a mi manera, no lo van a pagar con la Justicia, yo me voy a encargar. Uno y cada uno, hice una libretita, están todos anotaditos pero no voy a gastar tiempo en ellos porque no me importa”, advirtió el periodista.

“Mentir, miente cualquiera. Lo importante es decir la verdad siempre”, cerró el periodista que acompañó el video con un posteo en la misma red social.