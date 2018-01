El ex arquero José Luis Chilavert salió a respaldar al presidente, Mauricio Macri y lanzó una insólita justificación del aumento de las tarifas. Además aseguró que el jefe de Estado "tomó un país devastado y lo lanzó al mundo". Criticó al Papa Francisco y adelantó que quiere ser presidente de Paraguay.

Al momento de justificar el tarifazo, Chilavert sostuvo: "escucho a la gente quejarse, es cierto. Pero pregunto: ¿qué hubiera pasado en la Argentina hoy si hubiese ganado Scioli? Una persona que hizo campaña, recorriendo el país, con una mujer, pero cada uno en su vida privada tenía sus amantes. O sea que se burló del pueblo argentino".

En otro tema, Chilavert afirmó que Macri "no es un mago" y manifestó que la Argentina debe investigar qué pasó con el submarino ARA San Juan.

"La gente quiere que Macri sea un mago y con una varita solucione todos los problemas de un país que estaba devastado cuando él asumió. Porque tomó un país devastado y lanzó a la Argentina al mundo. La tragedia que vivió el submarino San Juan y el dolor de sus familiares merecen investigar hasta el final para descubrir a esos personajes que se quedaron con los presupuestos y nunca hicieron el mantenimiento que el submarino exigía. Pongo este ejemplo y pregunto: ¿cuántos países se pusieron a disposición para ayudar a buscar al submarino? Muchos. Eso demuestra que la Argentina está bien vista a nivel internacional", sostuvo en una entrevista en La Nación.

El ex arquero además criticó al Papa Francisco: "Soy católico, pero no comulgo con la manera que se está manejando el papa Francisco. Debería hablar de la religión y no meterse en la política. Ha cometido actos que a mí me molestan muchísimo: se reunió con Chávez, se reunió con los Castro, se reunió con Maduro, o sea, muchos dictadores que mataron. Se reunió con Dilma Rousseff, con Cristina. Con ellos todas son sonrisas, todo es perfección, y ¿a Mauricio Macri le pone una cara de tujes y le da 20 minutos de atención?".

Acerca del fútbol, Chilavert sostuvo: "Hoy mi pase valdría como el de Messi, Neymar o Cristiano Ronaldo"