El cantante Cacho Castaña reapareció y brindó su opinión sobre el proyecto que busca legalizar el aborto. "No tengo la más puta idea. No sé qué opinar la verdad. Hay gente que está a favor, gente que no está a favor. Otra grieta más tenemos", expresó.

En ese sentido, señaló que "ahora hay otra grieta con que si lo echan a Sampaoli o no lo echan. Son todas grietas acá", al tiempo que expresó: "No puedo opinar porque es inherente solamente a la mujer".

Para el artista, "son las mujeres las que tienen que armar una Cámara de Diputados, un frente, y discutirlo con las mujeres".

"Hay que evitar el aborto. Es como que está fijo. No. Hay que evitarlo. Si educamos a los chicos y les decimos que usen un profiláctico y que las chicas tomen las pastillas, va a haber menos", agregó.

Por otro lado, el cantante se refirió a la desafortunada frase que tuvo sobre la violación: "Me comí el vidrio, la gente me conoce, todo el periodismo, toda la prensa me conoce hace 50 años".