Reapareció Ari Paluch y generó un nuevo escándalo por maltrato

En el programa de Georgina Barbarossa, el polémico conductor Ari Paluch reapareció para contar su verdad y defenderse de las denuncias por acoso y violencia de género.

Lo que no se vio detrás de cámara fue el maltrato que ejerció el periodista con la conductora debido a las incisivas preguntas.

En una entrevista con Ángel De Brito, Barbarrosa reveló que cuando terminó la nota en Crónica TV: “Se fue enojado, me quiso agredir, mostró la hilacha".

"Siento que él pensó que yo era una tarada y no iba a preguntarle, y yo voy al hueso, yo siempre voy a defender al género", contó la conductora y cuestionó que “si tenes tanta paz interior y tanta espiritualidad contestas de otra manera”.

Y señaló: “El solito se fue enterrando, pensó que si me apuraba con las versiones de la muerte de mi marido me iba a dar vuelta. Llegó casi como un pollo mojado, prácticamente quebrado, creo que pensó que me iba a dar lástima, con voz quebrada, pero yo soy una persona grande y además actriz".

"Paluch tiene un nivel de soberbia muy grande; es un psicópata", advirtió.