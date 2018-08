La ensayista Beatriz Sarlocargó con todo contra la conductora híper macrista Mirtha Legranda quien calificó como "de una cultura más bien reaccionaria". Además, contó por qué no asiste a la mesa más famosa de la televisión, a pesar de que fue invitada varias veces.

"Yo podría decir que me parece de una cultura más bien reaccionaria, pero no estoy acá para juzgar la cultura o la ideología", dijo la escritoria sobre la veterana conductora de TV.

Al preguntarle por la posibilidad de sentarse en su mesa, la ensayista explicó: "Nunca he querido ir, fui invitada dos veces. Me gustan las conversaciones con gente más parecida, pero no por ella, sino porque no sabés qué mesa te toca. De repente te toca una mesa de una protagonista del escándalo y ¿qué haces ahí? ¿pongo cara de señora pedante? No".