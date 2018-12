Rauch: Denunciaron casos de abuso y acoso sexual en un colegio y apuntan contra un consejero escolar de Cambiemos

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Luego de que la actriz Thelma Fardin denunciara al actor Juan Darthés por violación, su caso sirvió para que muchos mujeres de distintos ámbitos pudieran compartir las situaciones de agresión sexual sufridas en diversos contextos. La propia artista destacó lo importante que fue compartir su historia para que otras mujeres siguieran su ejemplo.

Desde las distintas plataformas de redes sociales, hasta contextos como el piso de Showmatch o el programa de Moria Casán, donde la falta de perspectiva de género se hace presente en la forma de abordar las denuncias, los casos no paran de aparecer.

"Ya hablé y fui escuchada. En eso avanza la justicia. Lo importante ahora es aprovechar el fenómeno que se generó para seguir visibilizando casos. Hablar más, escuchar más y cambiar paradigmas. Mi caso no es el único, hay que darle lugar a todas las voces que se están encendiendo", escribió Thelma en su cuenta de Twitter.

Un día después de la conferencia que Fardin brindó junto al colectivo de Actrices Argentinas en el Multiteatro, alumnas y ex alumnas del colegio Inmaculada Concepción, ubicado en Rauch, Provincia de Buenos Aires, escribieron una carta a las autoridades de la institución educativa denunciando casos de acoso y abuso sexual. Entre los señalados aparece un actual consejero escolar de Cambiemos.

En diálogo con este medio, desde el colegio Inmaculada Concepción confirmaron que publicarán un comunicado para expresarse sobre el tema, al tiempo que confirmaron que ya estaba apartado el profesor Damián Botondini, que tiene una causa por abuso sexual a una alumna de la misma institución educativa.

Desde el entorno de las denunciantes hay preocupación por el caso de Marcos Sayavedra, uno de los profesores que aparece en la carta. Si bien ya no forma parte del colegio, hoy es consejero escolar en Rauch por Cambiemos. Este medio se comunicó con el Consejo Escolar, desde donde explicaron que es el partido quién debe decidir sobre su situación, sumado a que ellos aún no recibieron denuncias al respecto.

"Nos dirigimos a ustedes en nuestro carácter de alumnas, ex alumnes, madres, padres, familiares de alumnes y ex alumnes, miembros de la comunidad educativa y ciudadanos en general, para denunciar y expresar nuestro más profundo repudio respecto a hechos, prácticas y conductas abusivas, patriarcales, ilegales y delictivas que han tenido lugar en el ámbito de esta institución educativa", comienza el comunicado. A través de seis testimonios, las denunciantes compartieron distintas historias que muestran la violencia a la que fueron expuestas en el colegio.

"Egresé del Colegio Inmaculada Concepción hace algunos años ya, sin embargo, aún quedan en mi memoria recuerdos que me han marcado", relata una de las ex alumnas. "Cuando tenía 12 años se presentó ante nosotros el profesor de matemáticas y clase va, clase viene, lo fuimos conociendo un poco más. Cómo olvidar cuando se acercaba y nos apoyaba sus genitales en los bancos, creyéndose gracioso, imponiendo su superioridad", denunció una de las ex alumnas.

Otro testimonio relató: "El director de ese momento entró en el aula y me pidió que me levantara tratándome de PUTITA delante de mis compañeros por el largo de mi pollera". En la misma línea se manifestó un tercer testimonio, que reprodujo los dichos de un profesor: "¡Qué suerte que la de pollera corta que borra el pizarrón año año no desaprueba nunca!". Incluso uno de los profesores denunciados llegó a ofrecer su "morcillita caliente".

Los relatos reiteran los mismos patrones: abuso de poder, comentarios sexistas, dominación sobre alumnas de muy poca edad y una sensación de angustia en un contexto sin contención y sin educación sexual. El testimonio número 4 lo refleja a la perfección: "Debíamos tener 6 o 7 años, primer o segundo grado, íbamos a la biblioteca de la escuela a retirar libros y José nos sentaba sobre su falda, recuerdo sentir incomodidad y la sensación de querer bajarme, su mano en la pierna incomodaba".

"En séptimo, el profesor de matemáticas un día nos pidió que lleváramos un sorbete entre otras cosas, para trabajar en clase. Le pregunto para qué servía la "pajita", y me contenta riéndose que ya iba a saber para qué servía. Teníamos entre 11 y 12 años", contó otras de las denunciantes.

En el marco de un escenario de abuso de poder, otras de las ex alumnas expuso la situación de agresión que vivió durante una clase particular: "Una tarde, en la que mis dos compañeras faltaron, él decidió que era el momento oportuno, mientras yo hacía una tarea de inglés, para hacerme masajes en los hombros y apoyarme sus genitales en la espalda mientras se sentaba detrás de mí, en la misma banqueta".

En diálogo con El Destape, representantes del poder legislativo local alertaron sobre el pacto de silencio y poder que se vive en Rauch. "Está todo cercado entre ellos", comentaron, al tiempo que denunciaron que si salen notas "no dice nada de la cuestión de fondo".

Por otro lado, advirtieron que la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) se aplica a medias. La correcta implementación de la normativa es clave en casos de denuncias de acoso y abuso sexual. Es por ello que muchas de las denunciantes coinciden en que a la hora de sufrir una agresión sexual les costó identificarla.

"Nunca nos dieron Educación Sexual Integral. Los mismos alumnos piden esas herramientas. Este año hay una denuncia judicial por el abuso de una alumna ocurrido el año pasado", expresó a este medio una de las ex alumnas denunciantes. La joven de 26 años que dialogó con El Destape expuso el silencio que suele haber ante este tipo de denuncias: "En su momento hubo ciertos comentarios pero se silenciaban o hostigaba. No podías hablar mucho de eso".

Y agregó: "Estas situaciones pasaron siempre. Mucho de todo esto se inició cuando se hizo la denuncia del Nacional Buenos Aires. Se empezaron a viralizar ciertos casos y se conformó una carta con más de 150 firmas entre alumnos, ex alumnos y padres".