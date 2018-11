Rattazzi: "Para que lleguen las inversiones harán falta 3 ó 4 años"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El empresario macrista Cristiano Rattazziaseguró: "Para que lleguen las inversiones harán falta 3 o 4 años". Tras el fallido pronóstico del "segundo semestre" ahora los empresarios que apoyaron al Gobierno van por el "segundo mandato".

¿Qué pasa si gana el kirchnerismo?, le preguntaron a Rattazzi en una entrevista con Ámbito Financiero.

"Son más de ochenta años de decadencia argentina. Sería otro período de decadencia. No nos sorprendería. No es sólo el kirchnerismo. Desde entonces se empezó a hacer todo mal", dijo.

Y agregó: "No hay ejemplo en el mundo de un país que haya sido muy rico, como la Argentina de comienzos del siglo pasado, y que haya caído a la mediocridad total. Estamos ante la primera vez de un intento serio de cambiar el país".

Sobre el Gobierno de Mauricio Macri afrimó: "Yo creo que ahora el mercado le cree bastante al gobierno. El punto es que al tirar glifosato que es la tasa de 71% durante tres o cuatro meses eso mata la economía real. Hay preocupación, la gente del FMI está preocupada", se sinceró.

El empresario es militante de Cambiemosy hasta fue fiscal en las elecciones. "Ahora hay dos informaciones clave: que la inflación está en serio bajando con violencia, para enero y febrero. Es la mejor noticia porque a la gente de menores recursos la inflación la mata. Y la segunda información es que han comenzado a bajar la tasa de interés", aseguró.

Y manifestó: "Si el gobierno no le tuviera tanto pánico al dólar podría tener la tasa de interés en un nivel más lógico. Si para enero baja la inflación y la tasa de interés podremos ver un marzo mucho más interesante. Igual, esto no implica que el país esté arreglado, harán falta 10 años para que se arregle el país".