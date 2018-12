Ramón Puerta: "Madrid siempre estuvo preparada para la Superfinal"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El embajador argentino en España, Ramón Puerta, aseguró hoy que "Madrid siempre estuvo preparada" para organizar un partido como el que van a jugar Boca y River por la final de la Copa Libertadores y consideró que "en materia de seguridad deportiva, la Conmebol eligió bien" la ciudad en la que se va a disputar el encuentro.

"Los españoles tomaron las medidas de precaución, pero acá no va a pasar nada, (la posibilidad de que haya disturbios entre los hinchas) ni siquiera es un tema de discusión", señaló el funcionario.

Puerta detalló que, con motivo de este encuentro, las autoridades locales pusieron a disposición unos 2400 policías, que se van a sumar "a como 700 agentes que son seguridad del Real Madrid".

Además, precisó que ya se reunió en la capital española con el presidente de River, Rodolfo D Onofrio, y resaltó que hay "un contacto y hay mucha familiaridad entre todos".

"Madrid siempre estuvo preparada para un evento de estas características. En materia de seguridad deportiva, la Conmebol eligió bien", sostuvo el diplomático en declaraciones a Radio Mitre.

Por otra parte, destacó que en el país europeo no existe la reventa y comentó que tiene "ocho amigos que compraron boletos y que para retirarlos tienen que pasar por un control".

"Para comprar la entrada tienen que dar número de documento y de celular. Para retirarlas te ponen una pulsera y ahí te dan la entrada. En el Bernabéu te piden las tres cosas: pulsera, entrada y documento", explicó.

Finalmente, el ex presidente de la Nación y ex senador por Misiones remarcó que "es impresionante la cantidad de argentinos que hay viviendo en Madrid".

"No hay un solo día en el que salga y no haya alguien que me salude", cerró.