El ex presidente de Ecuador se refirió a la confirmación de la condena y extensión de la pena contra quien fuera su par brasilero. "Esto es el Plan Cóndor 2", lanzó.

Rafael Correa: "No puede haber democracia sin Lula en Brasil"

El ex presidente de Ecuador Rafael Correa fue lapidario en su análisis sobre un nuevo fallo de la Justicia de Brasil contra Lula Da Silva: "No puede haber democracia sin Lula en Brasil".

En diálogo con tres periodistas, entre ellos Cynthia García, expresó su impresión sobre lo ocurrido ayer y habló, también, sobre el avance de los gobiernos de derecha en las persecuciones judiciales contra los opositores.

"Esto no es parte de la 'restauración conservadora', como dije alguna vez, es un 'Plan Cóndor 2' porque la brutalidad y el atropello a los derechos humanos son increíbles. En el caso de Lula Da Silva ni siquiera se ha probado que ese departamento es de él y en apelación le suben la condena de 9 a 12 años, y obviamente es para impedirle que se presente como presidente en Brasil porque saben que va a ganar", afirmó en el conversatorio.

Por otro lado, ante la consulta sobre quién es Lenín Moreno y qué relación tiene con Durán Barba, Correa respondió: "Durán Barba asesora a Lenín Moreno. Es especialista en guerra sucia, en su libro a los ciudadanos como simios. Su política es presentar escándalo tras escándalo. Jaime Durán Barba siempre asesoró a gobiernos de derecha. Lenin Moreno era un perfecto desconocido. Pero lo elegí yo. Y como era discapacitado, lo quisimos, y visibilizar a ese grupo excluido de las políticas públicas y lo pusimos como candidato a presidente. Fue seis años vicepresidente mío y cuatro años le dimos 100 millones de dólares para ayudar a los discapacitados para que llegaran a ser 4 el por ciento de los empleados. Y logramos el pleno empelo entre discapacitados. Un resultado que implica que ya no sea sólo una carga, si no y además un sostén para la familia. Ahí se conoció a Lenin Moreno. Los últimos cuatro años no quiso permanecer como vicepresidente y fue representante de las Naciones Unidas para discapacidad, nosotros financiamos la oficina en Ginebra. Ahí se dio a conocer. Nunca nos imaginamos que iba a ser traidor de forma tan abierta. Mucha falta de nobleza y pactó con lo peor, con de la derecha con los banqueros y prensa mas corrupta que lo sostiene".

La entrevista completa: