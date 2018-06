El periodista Jonatan Viale vivió un tenso momento durante una entrevista con el ex presidente de Ecuador Rafael Correa, quien lo acusó de "estar mal informado" y hacer "preguntas irrelevantes".

El primer cruce ocurrió cuando Viale le preguntó a Correa si temía ir preso. "¿Quién no tiene miedo de perder la libertad? ¿Usted no tiene miedo de ser detenido?", preguntó el ex mandatario, quien recibió la negación del conductor de CNN.

"Ah, no, lo felicito, porque son preguntas un poquito irrelevantes, pero bueno. Siempre uno tiene miedo de perder su libertad, porque uno aprecia su libertad. Sabemos lo que buscan a mí me quieren preso o muerto", sostuvo.

El segundo cruce fue cuando dialogaban acerca de la causa judicial por el secuestro de Fernando Balda en Bogotá. Viale sostuvo que existían pruebas que mostraban que el secuestro se ordenó desde la presidencia de Ecuador. "Que pena que esté tan mal informado", respondió Correa, quien luego expuso la declaraciones de los "testigos falsos".

"Aprovecho el programa para invitarlos a todos a que manden los supuestos audios. No existen. El policía que habló ahora sólo me acusa con su testimonio, pero no tiene pruebas. Dice que yo lo he llamado, el presidente de Ecuador, antes del secuestro y después del secuestro para darle mi apoyo. Pero dice que no tiene el teléfono, porque lo ha tirado y que no sabe el número de teléfono, porque lo llamaron desde un teléfono privado", sostuvo.