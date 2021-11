¿Cómo se hizo el NPR Tiny Desk de Nicki Nicole?

En 3D (El Destape Radio), programa conducido por Alejandro Lingenti y Moira Memma, Jessica Praznik, directora del Tiny Desk de Nicki Nicole y el director y productor musical, Juan Gimenez Kuj hablaron sobre el proceso creativo de lo nuevo de Nicki Nicole.

La cantante rosarina Nicki Nicole se sumó a la serie de conciertos organizados por el programa de radio estadounidense All Songs Considered de NPR (National Public Radio) Music. Y tuvo su propio Tiny Desk (Home) Concert, por el que también pasaron Dua Lipa, Mac Miller, Coldplay, Harry Styles, Justin Bieber y Miley Cyrus. En 3D (El Destape Radio) Moira Memma habló con Jessica Praznik, directora del Tiny Desk de Nicki Nicole y con el director y productor musical, Juan Gimenez Kuj.

“La verdad es que fue algo que no podía creer, son esas cosas que nunca pensas que te van a pasar, admiro mucho el formato en sí no solo desde las piezas que están en youtube sino toda la movida me parece muy bien lograda de principio a fin, la curaduría de artistas que forman parte, el concepto, la esencia que quieren transmitir, el espacio que ganó en todo el ambiente no solo desde la industria de la música, incluso en la industria audiovisual, siendo un formato tan poco ambicioso. Yo me sentí muy afortunada de poder formar parte de eso, a todos nos pasó lo mismo, hablo por mí y por el equipo en general", remarcó Jessica cuando se enteró que iba a dirigir un tiny desk.

Por otro lado Juan Gimenez Kuj -quien trabajó en la dirección musical con Pedro Pasquale-remarcó: “Yo soy el director musical de Nicki, soy responsable de todo lo que ocurre en vivo con la banda o todo lo que sean versiones por fuera del material discográfico, en el material grabo bajos pero estoy a cargo del vivo y de la banda. Este proyecto lo hicimos con Pedro Pasquale, mano a mano, un músico espectacular. El concepto del tiny es que ni bien pongas play escuches música del río de la plata, ahí aparece el bandoneón, para eso llamé a Nicolás Greco, un bandoneonista espectacular, a quien conocí tocando en el CCK. La guitarra criolla está en bastantes canciones, no queríamos dejarla afuera, es muy importante para nuestra país"

Sobre el proceso para dar con una locación grande, que les permitiese contar la historia que querían, explicaron: “Hicimos una búsqueda de locación bastante grande, participaron muchas personas, entramos a ese lugar y realmente era ESE lugar, era raro de explicar porque yo lo mostraba y no convencía del todo, te pasaba entrando. Es una casona vieja en San Telmo, que tiene mucha historia, tiene algo adentro como de un desgaste, de mucha vivencia ahí. Hicimos un trabajo muy grande para armarlo escenograficamente, para que crear ese mundito, cada cosa que pusimos es parte de cada uno de nosotros, es parte de nicki, del equipo de fotos, del equipo de arte, de los músicos, de todos, tiene algo muy nuestro, eso era algo importante a la hora de hacer un tiny desk ¿qué es lo que vamos a salir a representar?".

No menos importante es el criterio a la hora de hacer la selección de temas. Sobre ello, Gimenez Kuj expuso: “Tratamos de elegir canciones que musicalmente se puedan hacer en un formato más reducido y más acústico y que al mismo tiempo sea posible impregnarlas de esta sensación rioplatense. Para el freestyle armamos una secuencia de acordes y ella la rompió, fue todo freestyle, en el momento”.