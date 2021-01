El viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, advirtió durante este miércoles que “no se ganó ninguna batalla” contra la pandemia por coronavirus en nuestro país y dejó en claro que “es necesario reforzar las medidas de cuidado para que los casos bajen más”. Recordemos que, según el informe del Ministerio de Salud, se confirmaron 150 muertes y 12.112 nuevos casos en las últimas 24 horas. Con estos números, desde el inicio de la pandemia, ya son 46.216 los decesos y 1.831.681 los infectados. El porcentaje de camas ocupadas de terapia intensiva en el AMBA llegó al 61,1% mientras que el país es del 55%.

En diálogo con Giselle Tepper y Nagus en El Destape Radio, el ministro reflexionó sobre cómo afectó la temporada a la curva de contagios, y remarcó: “Se tomaron medidas que fueron pensadas para que no afecten la temporada, creemos que han funcionado, el crecimiento de casos se detuvo”. Y además, insistió respecto al riesgo que implica la existencia de las fiestas de jóvenes en las vacaciones: “No pasó la pandemia, no es pospandemia, hay que cuidarnos. Las fiestas clandestinas no pueden suceder”.

Por otro lado, Kreplak se refirió al regreso de las clases presenciales, uno de los temas más discutidos en el último tiempo. Recordemos que la oposición presionó para que las clases inicien en febrero pero, con la idea de vacunar a los trabajadores educativos, desde el Gobierno piensan en marzo. Sobre este tema, aseguró que “le van a hacer bien a todos” y sumó: “Esperamos que, a medida que vayan pasando los meses y avance la campaña de vacunación, podamos terminar el año de forma presencial”.

¿Vuelven las clases presenciales en marzo?

La presión del expresidente, Mauricio Macri y la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich por que los chicos y las chicas vuelvan a las aulas en febrero fue muy fuerte. Incluso, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, se sumó a la presión y dejó en claro que su idea es que el retorno sea el 17 de febrero. Los sindicatos de docentes alzaron rápidamente la voz y se refirieron al peligro que conlleva aumentar la circulación y por supuesto, poner en peligro la vida de tantos maestros, maestras, profesores y profesoras que son parte del grupo de riesgo.

Desde el gobierno nacional, el presidente Alberto Fernández dialogó con la prensa y anunció que, con los cuidados necesarios, las clases en las aulas se iniciarán en marzo próximo. "El dictado de clases es un aspecto prioritario para mí este año", aseguró el máximo mandatario. En la misma línea, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ratificó que buscan que la apertura de colegios sea "con la mayor presencialidad posible" de acuerdo a lo que permita la situación epidemiológica actual.