La novela en torno a la salida de Cabito Alcántara de 'Basta de Todo' suma nuevos capítulos en cada entrevista al periodista. Tras 16 años al aire junto a Matías Martín y Diego Ripoll, hoy manifestó su molestia debido al uso del término "adicción" por parte del conductor cuando argumentó la decisión de desafectarlo del programa.

"Matías habló puntualmente de adicción en algo que leyó, y es una palabra grave. Si se refería a la comida, lo cual no lo sé, porque no lo aclara, la obesidad es una enfermedad. Si se refería a otra cosa, me gustaría que lo aclare y lo haga aclarar", explicó Cabito, en su visita al programa Incorrectas que se emite por América.

Y agregó: "De última, pedirá disculpas o reafirmará lo que dice. Sino parece que mi alejamiento del programa es por tomar cocaína mientras estaban los invitados ahí, porque es lo que interpreta la gente cuando uno habla de adicción".

Sin embargo, Cabito concluyó con un fuerte desafío dirigido a Matías Martin y Diego Ripoll: "Estoy dispuesto a hacerme un análisis de sangre yo mañana, y que se lo hagan todos, y no esperar un mes para estar limpio. Me lo hago mañana, pero lo hacemos todos a ver cómo sale. Hagámoslo todos".