Radio: "El Rifle" Varela se fue de Rivadavia con una fuerte denuncia: "No somos felpudos"

El periodista Juan Manuel "El Rifle" Varela se va de radio Rivadavia y, en su último programa, se despidió con un fuerte descargo: "Nos vamos porque no somos felpudos de nadie", aseguró.

"Nos cambiaron las reglas del juego, no hay que mentir. Nos faltaron a la palabra. Quedarme sería seguir siendo cómplice, cosa que no me gusta ser", agregó.

En ese sentido, explicó que nunca nadie le contó quién iba a ser su reemplazo (Chiche, que empieza el lunes): "Nunca nadie se comunicó con nada. Nadie dijo si hacíamos las cosas bien, mal, si necesitábamos algo".

También, "El Rifle" contó que "esta es la radio que escucho de chico, desde que tengo uso de razón, es la radio que escuchaba mi papá" y le pidió a los oyentes "que no desaparezcan".

"Les quiero decir a mis oyentes que quieren destruir Radio Rivadavia, no sé por qué, no sé si del otro lado serán muchos o pocos los oyentes, pero no desaparezcan, porque si desaparecen ustedes, son muchos los que se quedan en la calle", lanzó.

"Son los únicos que pueden defender a los empleados a los que nadie defiende, admiramos a los compañeros que trabajan acá, ellos siempre pusieron todo", cerró.