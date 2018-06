La crisis en los medios de comunicación es cada vez peor: a los 354 despedidos en Télam se sumaron 42 en Radio Del Plata. Esta mañana, al intentar acceder a sus puestos de trabajo, se encontraron con los agentes de seguridad que, lista en mano, les permitían ingresar o no para seguir trabajando. Mientras tanto, los empleados que quedan están de paro por tiempo indeterminado.

Estos 42 despidosse agregan a una primer camada de 12 personas que fueron echadas a fines de mayo. El Grupo Electroingeniería, en un principio, también había intentado desvincular a 30 personas, lo cual fue rechazado por el Ministerio de Trabajo y, por esto, entró en conciliación obligatoria.

Este viernes, un día después de finalizado ese período, ratificaron el resto de los despidos, los cuales ya llegaron a 54, y algunos todavía ni se enteraron. En su mayoría se trata de periodistas y productores, mientras que casi no figuran nombres de operadores y locutores, lo cual los despedidos vincularon con una maniobra para silenciar voces.

“Hoy, cuando salió el turno noche, los de seguridad en el ingreso de la radio tienen una lista”, contó a El Destape una de las trabajadoras despedidas, que pidió que su nombre no se publique. La mayoría, según indicó, formaban parte de los 30 que no pudieron echar, “con pocos cambios y algunas personas nuevas”. Además, los citaron al estudio de abogados Llerena para, a partir del lunes, saber cuál será la indemnización que recibirán.

Esta situación crítica se suma a la que afecta a los trabajadores "desde diciembre de 2015". “Nosotros no recibimos el salario completo en tiempo y forma. Empezaron a pagar en cuotas, nos adeudan alrededor de 3 meses de sueldo, no están pagando obra social. Estamos recibiendo el 12,5% del salario por semana, y no sabemos a qué mes corresponde. Algunos reciben $1100 pesos, no son grandes salarios”, se lamentó la trabajadora despedida.

En este sentido, remarcó que, incluso, echaron a la única delegada gremial que quedaba en la planta de trabajadores. Se trata de Cecilia Claps, de Sipreba, quien tiene una hija menor a un año en período de lactancia.

En tanto, la mujer desvinculada de la radio remarcó que los integrantes del Grupo Electroingeniería, Gerardo y Sebastián Ferreyra y Osvaldo Acosta, ya tienen un prontuario negro por el despido de trabajadores de 360 TV, quienes “después de muchos años de no pagarles salarios y mantenerlos con cuotas semanales mínimas, acordaron un monto al irse”, pero no saben “si a alguno le han pagado la indemnización”.

“Una empresa puede despedir, puede hacer reestructuración, pero no pueden no respetar los derechos laborales básicos", recalcó.

