Quino repudió la imagen de Mafalda con el pañuelo de "salvemos las dos vidas"

El creador de Mafalda, Joaquín Salvador Lavado, mejor conocido como "Quino", salió a repudiar una imagen que se viralizó en redes, en la cual se ve a la pequeña niña de su historieta con el pañuelo celeste de "Salvemos las dos vidas".

"Se han difundido imágenes de Mafalda con el pañuelo azul que simboliza la oposición a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. No la he autorizado, no refleja mi posición y solicito sea removida", expresó a través de un comunicado oficial.

Y continuó: "Siempre he acompañado las causas de derechos humanos en general, y la de los derechos humanos de las mujeres en particular, a quienes les deseo suerte en sus reivindicaciones".

La imagen apareció en medio del debate por la legalización del aborto, que ya tuvo media sanción en la Cámara de Diputados. La interrupción voluntaria del embarazo está en la etapa de debate en comisiones, y su tratamiento en el Senado será el 8 de agosto.