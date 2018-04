Quiénes son los gobernadores que se opusieron al pedido de Macri por las tarifas

Los gobernadores de al menos cuatro provincias se opusieron al pedido del presidente Mauricio Macri de bajar impuestos vinculados a las tarifas. Algunos exigieron que la Nación reduzca el IVA a los servicios públicos, otros aclararon que el impacto de la tarifa es irrisorio.

El presidente Mauricio Macri hizo ayer un llamado a intendentes y gobernadores para que eliminen los impuestos que cobran sobre los servicios públicos para aliviar la carga a consumidores y pymes.

Santa Fe:

Miguel Lifschitz le respondió a Macri: "El impuesto más importante que tienen los servicios es el IVA, que es un impuesto nacional, que impacta en un 21 por ciento. Si queremos bajar impuestos el primero que habría que reducir es el IVA a todos los servicios públicos".

"Se intenta trasladar el costo político de las medidas más impopulares y tratar de compartirlo con los gobiernos provinciales que no tenemos ni arte ni parte en este tema, no definimos la tarifa, no hemos sido parte de las discusiones", añadió.

Córdoba:

Juan Schiaretti dijo en un mensaje publicado en redes sociales que Córdoba ya hizo su "esfuerzo" y coincidió con Lifschitz en reclamar que la Nación reduzca el IVA. Pidió en ese sentido "la baja del IVA, que es un impuesto que llega hasta el 27 %. Así aportamos todos: la Nación, las provincias y los municipios".

En relación al costo de los servicios públicos en Argentina, Schiaretti dijo que Córdoba fue la primera provincia que eliminó impuestos -"como el Impuesto al Fuego, y bajó Ingresos Brutos", afirmó-.

Catamarca:

La gobernadora Lucía Corpacci, señaló que “la provincia de Catamarca no cobra ningún impuesto en la boleta de la luz. Lo único que cobramos es el alumbrado público, que en un caso es del 6% o del 8%. Después cobramos el IVA que es el 21 o 27%, pero que es un impuesto nacional”, precisó la mandataria.

En este contexto, remarcó que Catamarca “es una de las provincias que menos aumentó el VAD (Valor Agregado de Distribución) que es lo que queda para la empresa de distribución, mientras que el incremento de la tarifa de energía que nos vende CAMMESA aumentó casi un 1000%”.

Para precisar con números, la Gobernadora dijo que en diciembre de 2015 Catamarca le pagaba a CAMMESA 14 millones de pesos por la energía, mientras que a febrero de 2018, por la misma energía, se le paga 124 millones de pesos. “Los responsables de esto son las políticas en materia tarifaria y energética que fijó este gobierno (nacional)”, lanzó.

Corrientes:

El gobernador Gustavo Valdés, afirmó que su gobierno está “evaluando la posibilidad de llevar Ingresos Brutos a cero, tanto en la tarifa de luz como en la del agua". Sin embargo, aclaró que "es muy baja la incidencia de Ingresos Brutos en la energía" y que no se sentirá una gran rebaja en la boleta.

Por su parte, el ex gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, -muy cercano a Mauricio Macri- sostuvo que "tiene que haber un esfuerzo compartido por parte de Nación, no solo las provincias y los municipios deben hacer el esfuerzo”.