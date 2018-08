En los últimos días, el actor Alfredo Casero fue objeto de un fuerte repudio por cuestionar la identidad de los nietos recuperados por las Abuelas de Plaza de Mayo: entre otras cosas, una función se su obra “¿De qué no se puede hablar?” fue cancelada en Salta y fue muy cuestionado en redes sociales.

En este marco, el periodista Franco Torchia, también conocido por ser el la voz del reality show Cupido, contó cómo hace once años recibió amenazas de muerte por parte de Casero tras escribir una crítica (positiva) a la obra que realizaba en ese momento, “The Casero Experimendo”.

“En el 2007 fui al ND Ateneo a cubrir para Clarín un show de Alfredo Casero. Lo que ví me gustó mucho y me resultó verdadero y emocionante. Escribí al respecto. Él entendió que mi crónica (lamentablemente ya no disponible en la web) era negativa. No sé por qué”, comenzó el relato de Torchia en su cuenta de Twitter.

Fue entonces cuando comenzaron las agresiones. “Averiguó mi teléfono y me llamó desde un número privado para amenazarme de muerte. Recuerdo que quedé perplejo. Volví al diario y le comenté esto a mi editor. Pasaron las horas y decidí llamar a su manager de entonces, que avaló y defendió a su representado”, contó.

El tema no pasó a mayores, y el periodista no inició acciones legales contra Casero. Sin embargo, durante su paso por Intratables en 2013 Torchia aprovechó para recordarle el hecho al actor en un programa en el que fue invitado, pero negó que haya sucedido ya que “no” lo recordaba.

Casero, en ese momento, defendió que “jamás le hubiera dicho una cosa así”, sino que “debe haber sido en algún momento en el que estaba drogado o mamado”. “No creo que esa sea mi manera de hablar”, remató.

“Ahora que veo y leo que es pontificado y elevado a la categoría de pensador y prócer de esta aldea que habitamos, muy mal llamada "país" desde 1810, sólo pienso en sus ‘Te voy a cagar palos hasta matarte’. El periodismo es responsable”, lamentó Torchia.

