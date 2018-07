Jorge Lanata realizó la columna más irónica para salir a criticar la gestión macrista y sugirió que Mauricio Macri debería reconsiderar su postulación para la reelección.

La nota comienza introduciendo al "Señor Mercado", un empresario de supuesta influencia que acordó una entrevista off the record con el periodista. En ella, bromeó sobre el propio Presidente y dio la visión de "Los Mercados", las personas a las que Macri busca conquistar.

"No les creo (al gobierno). No están dispuestos a ajustar. Macri no va a ajustar en un año electoral. Les faltan veinte mil millones dólares. Entonces se los prestan o el dólar sube", agregó.

"¿Y sus amigos millonarios?", consultó Lanata, para ser corregido: "Billonarios".

"No se los ve muy contentos. Los activos argentinos están cada vez más baratos. ¿Escuchó el chiste? Macri está en el jardín jugando con su autito. Y un compañerito se lo pide prestado. Macri no se lo quiere dar. La señorita, atenta a la situación, interviene diciéndole a Mauricio que comparta el autito que había quedado en el piso,entre los dos nenes. Cuando la señorita se agacha para tomar el autito Macri se le adelanta,lo agarra primero ¡y lo rompe contra el piso! Ja, ja".

Posteriormente Lanata le haría la pregunta más picante de todas, si Mauricio Macri debería bajarse, dado su análisis, de las próximas elecciones. La respuesta fue contundente: Tendría que estar dispuesto a hacer antes lo que no hizo hasta ahora (un gran ajuste).

"¿Vio la encuesta de Haime?", insistió el conductor de El Trece pero solo recibió un chiste en respuesta: "¿Cuál? ¿La que suma la intención de voto de Macri y la de Vidal por separado?".