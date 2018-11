SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El Gobierno oficializó el bono de fin de año para empleados del sector privado, por 5 mil pesos y pagaderos en dos cuotas. Sin embargo, aun subsisten muchas dudas respecto de los alcances de la medida.

¿Quiénes cobrarán el bono de fin de año?

En principio, el bono alcanza a todos los trabajadores del sector privado que estén bajo algún convenio colectivo de trabajo.

¿Cuándo se cobrará?

El bono se debería cobrar con los salarios de noviembre y enero, que se perciben en diciembre y febrero.

¿De cuánto es el monto?

El decreto establece que es de 5 mil pesos, dividido en dos pagos de 2500. Sin embargo, un artículo permite que sindicatos y empresarios acuerden montos y plazos diferentes, por lo que la suma podría resultar inferior y la cantidad de cuotas, superior.

¿El bono es a cuenta de paritarias?

Puede serlo, aunque el bono constituye un pago único y los aumentos paritarios son permanentes. Sindicatos y empresarios pueden tomar el bono como parte de los incrementos que se acuerden.

¿Qué sectores quedaron excluidos del bono?

Trabajadores agrarios y empleadas domésticas no cobrarán ningún tipo de beneficio.

¿Los trabajadores estatales cobran el bono?

Los estatales nacionales, provinciales o municipales no están alcanzados por el decreto, pero eso no implica que no puedan acordar por su cuenta un bono. De hecho, UPCN acordó un aumento del 10% en dos cuotas y un bono de 5 mil pesos en diciembre. Los estatales de Misiones, por su cuenta, cobrarán unos 4 mil pesos.

¿Los jubilados tienen bono de fin de año?

No, la medida no alcanzar a los jubilados y pensionados, cuyos haberes se incrementarán solo un 28,5% en todo 2018, casi 20 puntos por debajo de la inflación proyectada.