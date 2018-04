Qué dijo Víctor Hugo Morales sobre la negativa de Navarro a volver a C5N

El periodista Víctor Hugo Morales analizó la actualidad de los medios y explicó los motivos que lo llevaron a volver al canal C5N, al tiempo que opinó sobre el rechazo de Roberto Navarro a reincorporarse a la emisora.

"Roberto no va a ir a C5N porque quizás el motivo fundamental sea que quiere preservar lo que es El Destape. Yo estaba dando una mano. Están trabajando 40 personas, si él sale pierde gracia lo que hace en el Destape", opinó el relator.

Por otro lado, explicó que los dos cumplen diferentes tareas: "Mas allá de que también la situación es distinta, en cuanto a cómo es la tarea de Navarro. Él tiene cosas que quiere denunciar, lo último fue el espanto de Gerardo Morales en Jujuy. Y los canales pretenden que ese recorrido sea de la agenda propia".

Embed

Y continuó: "Yo me manejo como me manejo yo, con una lectura de la actualidad. Lo mío es más sencillo, yo me siento y con materiales generalmente propios hago lo que ustedes veían antes, ademas de conducir el noticiero que siempre estuvo en las manos del canal".

"Roberto Navarro tiene en El Destape una convocatoria que hemos acompañado y mucha gente está haciéndolo", concluyó Morales.