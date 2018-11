Puerto Iguazú: habló la periodista amenazada por el intendente y denunció más maltratos

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Luego de que se filtre un audio del intendente de Puerto Iguazú, Claudio Filippa, en el que pide que sus compañeros “solteros” violen a la periodista Norma Devecchio, ella salió a hablar y contó que no es la primera vez que sufre violencia por parte de este funcionario público. Además, sostuvo que quiso sobornarla para que no hable de sus negocios fraudulentos.

En el audio, Filippa pide: "Por favor, alguno de los hombres que esté soltero, denle pija a la Norma Devecchio. No existe, pero me quiere dejar para el orto. Alguno de ustedes que esté soltero, que sea pijudo, denle pija a esa gorda".

“Esto viene desde hace mucho tiempo pero explotó por la nota que publicó Infobae sobre la megacausa de estafas a la AFIP en la que está involucrada la municipalidad de Puerto Iguazú. Nosotros replicamos la nota y nombramos fuente, la nota no es mía, pero evidentemente se despachó por eso y otras notas que habíamos publicado al respecto”, explicó la periodista en diálogo con el canal Misiones Cuatro.

El intendente, indicó, “está enojado” con ella desde hace un año, e incluso, antes, había querido sobornarla. “Ya me habían propuesto no decir nada a cambio de un sueldo municipal. El director de prensa, Rodrigo Rolón, me ofreció dinero para no decir nada y yo le dije que por ese dinero podía publicitar las acciones de gobierno, pero no tengo por qué callarme lo que está mal”. Desde entonces, el castigo fue no notificarla de ninguna actividad oficial.

Pero eso no fue todo: en junio se acercó a Filippa en un evento oficial para preguntarle su versión sobre una denuncia sobre negociados entre la empresa de su hijo y el municipio. “Me trató muy mal frente a funcionarios provinciales. Fue la última vez que tuve un acercamiento a él después de las barbaridades que me dijo allí. Nadie le dijo nada”, sostuvo.

“Él considera que yo soy una persona infeliz y me hace falta tener contacto íntimo con hombres, y como no lo tengo yo me despacho contra él. Por eso envió ese audio incitando a una violación pública”, afirmó sobre el misógino y repudiable audio.

Además, recordó que el intendente dos causas por violencia de género. Su ex esposa, Marta Abud, fue golpeada brutalmente por él hasta romperle varios huesos y también la encerraba en la casa. Por otra parte, ya hace seis años otra periodista fue golpeada por Filippa, quien “la agarró del pelo y del cuello”, sostuvo Devecchio.

La periodista misionera ratificará la denuncia por violencia de género, abuso de autoridad, incitación a la violación en la fiscalía local y también acudirá al INADI, por tratarla de “gorda”.