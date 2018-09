SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La panelista de Cortá por Lozano, Connie Ansaldi respondió a las críticas que recibe por Twitter con un provocador gesto. Ante las cámaras se tomó los pechos y dijo: “A todos ellos les mando un besito de mis dos tetitas”.

Y repitió: “Acá, de las dos tetitas. Y si obviamente, los que son K me están reputeando”.

Connie Ansaldi miró a la cámara y fue por más: “Les voy a decir algo, a mi no me importa que me puteen. Cuando digo las cosas que digo, sé que hay gente que no va a estar de acuerdo conmigo, igual a esa gente chicos.. la bloqueo”.

lozano .mp4

“Yo no me postulo para ser política, por lo tanto no necesito que me voten mi amor. Vivo de mi trabajo privado”, expresó la mujer.

Ferviente defensora del Gobierno, Ansaldi saltó a la fama con pifies como decir que Perón y Evita fueron una fórmula presidencial.

