Menéndez: "Va a haber más de cien mil personas en la marcha, que no repriman ni haya infiltrados"

El dirigente de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, advirtió sobre la movilización de las organizaciones sociales: "Va a haber más de cien mil personas, esperemos que no repriman y que Bullrich no imponga infiltrados como siempre", al tiempo que señaló: "Nosotros no vamos a ir a provocar incidentes, esperemos que todo sea en paz hoy".

En diálogo con el programa de radio Crónica Anunciada, que se emite por El Destape Radio, Menéndez opinó sobre las declaraciones de la Ministra de Desarrollo Social, quien aseguró que el índice de pobreza va a ser peor: "Stanley dice que la pobreza va a subir, pero no hace nada por resolverlo", y agregó: "En los barrios se volvió a instalar el hambre".

Consultado sobre una posible reelección de Macri, el dirigente social remarcó: "Sería una tragedia cuatro años más de este gobierno, con la gravedad de que repriman a diario por la injusticia que va a haber".

”La situación social está en un punto muy complejo, este es el peor año desde la crisis de 2001”, concluyó.