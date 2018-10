SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

En la previa del debate por el Presupuesto 2019 en la Cámara Alta, el bloque Justicialista está en la mira ya que los votos de los legisladores peronistas son los que necesita el Gobierno nacional para aprobar la ley de leyes. Hasta el momento el presidente del espacio, Miguel Ángel Pichetto, adelantó su voto a favor pero esta decisión no cayó bien entre sus colegas que lo acusaron de no abrir el diálogo entre ellos.

“Nosotros venimos planteando con el senador Alperovich que hay que pensar seriamente en hacer (de cuenta) que estamos todos juntos. Tenemos que estar juntos porque la batalla más importante es triunfar con un proyecto político que le devuelva la alegría al pueblo argentino y eso no se da”, arremetió la senadora por Tucumán Beatriz Mirkin en una entrevista por El Destape Radio.

En ese sentido, cuestionó que ella siendo vicepresidenta de la Comisión de Presupuesto, Pichetto no le consultó ni la integró en ninguna negociación sobre el tema: “El presidente del bloque ha salido a opinar del presupuesto y no me ha hecho participe de alguna reunión, de las negociaciones ni me ha consultado”.

Y chicaneó: “Me cuesta mucho hablar con Pichetto porque es una persona sumamente ocupada”.

Apuntó, además, que “es el momento donde debería haber un debate anticipado por la fecha que pretende el Gobierno de Macri” ya que a casi tres semanas de debatirse el proyecto en el recinto, aún no tuvieron reunión de bloque.